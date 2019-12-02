Açık Lise sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 AÖL sınavları ne zaman?

Açık Lise sınav giriş yerleri için sınava girecek binlerce kişi araştırma yapıyor. 2019 Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları için sınav giriş yerleri sorgulanıyor. Sınava girişte Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. İşte, AÖL sınavları hakkında merak edilenler…

2019 AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınav giriş yerleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınav giriş tarihi açıklandı. Adaylar Açık Lise sınav giriş yerleri sorgulama işlemi yapıyor. AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları için tarih yaklaştı. Binlerce öğrenci AÖL sınavlarında başarı için ter dökecek. İşte, AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesinin açıklanma tarihi!

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.

KİMLER AÇIK LİSEYE KAYIT OLABİLİR?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye'den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır.

MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye'de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS'ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.