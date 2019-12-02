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Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2019
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.0 büyüklüğünde meydana geldi. 'nın Kumluca ilçesinin 11.97 kilometre açığındaki deprem, saat 17.43'te, 28.78 kilometre derinlikte kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

'nın Kumluca ilçesinin 11.97 kilometre açığındaki deprem, saat 17.43'te, 28.78 kilometre derinlikte kaydedildi.

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