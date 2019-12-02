Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 11.97 kilometre açığındaki deprem, saat 17.43'te, 28.78 kilometre derinlikte kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinin 11.97 kilometre açığındaki deprem, saat 17.43'te, 28.78 kilometre derinlikte kaydedildi.
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