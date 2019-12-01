İzmir'de çalındı! Manisa'da bulundu
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
İzmir'den çalınan otomobil, Plaka Tespit Sistemi (PTS) sayesinde Manisa'da bulundu.Torbalı ilçesinde yaklaşık 1 ay önce çalınan 61 TC 982 plakalı otomobilin, Plaka Tespit Sistemi (PTS) tarafından Manisa'nın Turgutlu İlçesine giriş yaptığı belirlendi.
İzmir Ankara kara yolunun Çepnidere Kavşağı bölümünde yolu kapatan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı otomobili durdurarak içerisindeki 4 kişiyi yakaladı.
Çalıntı otomobil ekiplerce otoparka çekildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Vatandaşları sokağa döken olay!
- Yıllar önce ABD'den getirildi! Kilosu 40 lira...
- Örümcek kozasından deri, kas ve kemik doku onarım malzemesi
- Deşhet! Pompalı tüfekle sırtından vurdular
- İstanbul'da yollar göle döndü!
- Şairler Parkı'ndaki heykeli yakıp kaçtılar!
- İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var
- 1 Aralık Dünya AIDS günü! AIDS nedir, belirtileri nelerdir? AIDS nasıl bulaşır?
- 13 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla yaralandı
- İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Yağmur ve kar yağışı için saat verildi!
Daha Fazla Gör
- Trump satın almak istemişti! Danimarka'da Grönland paniği...
- Son dakika: ABD'de uçak kazası: Ölüler ve yaralılar var
- İran'a "INSTEX'li" ödemeye 6 Avrupa ülkesi daha katıldı! ABD buna ne tepki verecek?
- İstanbul Fatih'te silahlı saldırı! Yaralılar var
- Kayseri'de deşhet! Pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü
- Son dakika: Kayseri'de vatandaşları sokağa döken olay! Park halindeki araç...
- İzmir'de çalındı! Manisa'da bulundu
- İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı
- İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Yağmur ve kar yağışı için saat verildi!
- 1 Aralık Dünya AIDS günü! AIDS nedir, belirtileri nelerdir? AIDS nasıl bulaşır?
- 30 Kasım Kim Milyoner Olmak İster izle! – ATV
- Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların da içinde olduğu edebi hareketin adı nedir?