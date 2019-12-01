01 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de çalındı! Manisa'da bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
İZMİR'DE ÇALINDI! MANİSA'DA BULUNDU

'den çalınan otomobil, () sayesinde 'da bulundu.

Torbalı ilçesinde yaklaşık 1 ay önce çalınan 61 TC 982 plakalı otomobilin, () tarafından 'nın Turgutlu İlçesine giriş yaptığı belirlendi.

kara yolunun Çepnidere Kavşağı bölümünde yolu kapatan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı otomobili durdurarak içerisindeki 4 kişiyi yakaladı.

ekiplerce otoparka çekildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN