01 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Kayseri'de vatandaşları sokağa döken olay! Park halindeki araç...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2019
VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKEN OLAY!

Son dakika haberine göre 'de park halindeki araç cayır cayır yanarken, araçta 4 defa meydana gelen patlama bina sakinlerini sokağa döktü.

Edinilen bilgiye göre 'nin Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Dülgeroğlu sokağında park halindeki bir araçta gece saat 03.00 civarında çıktı. Yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler içinde kalan araçta art arda 4 defa patlama meydana gelirken, aracın bulunduğu yerdeki apartman sakinleri sokağa döküldü. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen araçta polis ekipleri ve meydana gelen 4 patlama nedeniyle bomba uzmanları da inceleme yaptı.
Olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş ise, yaşananları bir muhabir edasıyla anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN