İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Yağmur ve kar yağışı için saat verildi!
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen yağmur ve kar yağışı tahminleri için vatandaşlar araştırma yapıyor. İstanbul kar yağışı ne zaman sorusuna cevap aranıyor. Son hava durumunu paylaşan Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İşte, İstanbul’a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı…
Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı geldi! Vatandaşlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 4-8 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte detaylar…
İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
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