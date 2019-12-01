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Düzce'de 13 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2019
13 YAŞINDAKİ ÇOCUK MAGANDA KURŞUNUYLA YARALANDI

’nin Kaynaşlı ilçesinde, düğün konvoyundaki araçta bulunan R.K.'nın tabanca ile rastgele ateş açması sonucu 13 yaşındaki Emirhan Kalay, yaralandı. Emirhan Kalay, tedaviye alınırken, R.K. ise olaydan sonra teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Kaynaşlı Çele Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynaşlı ilçe merkezinde yapılacak olan düğün için Çele Mahallesi'nden düğün salonuna kadar araç konvoyu oluşturuldu. Düğün konvoyunda bulunan bir araçta bulunan R.K., iddiaya göre tabanca ile rastgele ateş açtı. Mermilerden ikisi düğün konvoyundaki aracın içerisinde bulunan Emirhan Kalay'a isabet etti. Göğüs kısmından yaralanan çocuk ailesi tarafından Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emirhan Kalay burada yapılan ilk müdahalenin ardından Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, R.K. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek silahı ile birlikte teslim oldu.

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