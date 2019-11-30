YDS sınav giriş belgesi nereden alınır? 1 Aralık YDS/3 sınav yeri sorgulama!
1 Aralık YDS sınav giriş belgesi nereden alınır? YDS sınav giriş yerleri öğrenmek isteyen vatandaşlar YDS sınav yeri sorgulama yapıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yılın farklı dönemlerinde yapılıyor. 1 Aralık Pazar günü saat 10.15’te başlayacak sınav 3 saat sürecek. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. İşte, YDS sınav yeri sorgulama sayfası!
YDS sınav yeri sorgulaması YDS/3 sınavına girecek adaylar tarafından araştırılıyor. YDS sınav giriş belgesi nereden alınır? ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yıl üçüncüsü yapılacak. 1 Aralık Pazar günü saat 10.15'te başlayacak sınavda binalara saat 10.00'dan aday alınmayacak. Peki, YDS sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte yanıtı…
YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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YDS SINAVI SAAT KAÇTA?
1 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YDS/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak, 3 saat (180 dakika) sürecek.
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