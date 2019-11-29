Tüm binalar için zorunlu! Enerji kimlik belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Verildiği binanın enerji performansını gösteren enerji kimlik belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nereden alınır? Türk kanun ve yönetmeliklerine göre zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi alımında son 1 aya girildi. Belgenin bulunmadığı binalarda alım-satım veya kiralama yapılamayacak. Söz konusu belgenin 10 yıl geçerliliği olacak. Enerji Kimlik Belgesi mesken olarak kullanılan binaları kapsıyor. Peki, Enerji Kimlik Belgesi nereden alınır? İşte yanıtı…

Enerji Kimlik Belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nereden alınır? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ve mesken binalarda kullanılması zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi için vatandaşlar araştırma yapıyor. Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binalarda alınması yasal zorunluluk olan Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulamasında son 1 aya girildi. EKB olmayan binaların 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım veya kiralanması yapılmayacak.