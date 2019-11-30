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Alışveriş çılgınlığı olaylı bitti: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2019 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019
ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞI OLAYLI BİTTİ: 3 YARALI

Tüm dünyada yaşanan alışveriş çılgınlığı 'da olaylı başladı. 'de bir mağazada izdiham yaşanınca camlar kırıldı. Mağaza sahibi satışa son verirken, vücuduna cam isabet eden üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Dünyada her yıl Kasım ayının son haftasında gerçekleşen ve indirimli satışlarla bilinen alışveriş çılgınlığı 'de de gerçekleşti.

Bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağaza önüne akın etti. Uzun kuyruklar oluşurken, ambulans da kapıda bekledi. Ardından satışın başlamasıyla mağazada izdiham oluştu.

Alışveriş çılgınlığı olaylı bitti: 3 yaralı ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞI OLAYLI BİTTİ: 3 YARALI

Mağazanın camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Mağazanın camları kırılmasıyla iş yeri sahibi satışın durdurulduğunu söyledi. Alışveriş çılgınlığından geriye ise mağazanın kırık camları kaldı. Öte yandan izdiham sırasında kırılan camların vücuduna isabet ettiği üç kişi yaralandı.

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