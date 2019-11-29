Artvin'de büyük panik! Yamaçtan kopan kayalar gölete düştü
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
Artvin'deki Sebzeciler Köyü'nde, yamaçtan kopan dev kayalar, baraj göletine düştü. Köyde paniğe neden olan heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçesi Sebzeciler Köyü'nde meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar, Artvin baraj gölüne düştü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelanda çevreye toz bulutu yayıldı. Korkuya neden olan heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri kayda alan Sebzeciler Köyü Muhtarı Yaşar Çoruh, Büyük bir heyelan oldu. İnşallah can kaybı yoktur. Allah korusun diyerek sosyal medyada paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Saldırıya uğrayan alevi aile ilk kez konuştu
- Günler sonra başlayacak! İşte alım yapılacak bölümler...
- Halk otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı
- Çorum'daki kazıda, 3 bin 500 yıllık kafatası bulundu
- Müge Anlı canlı yayında ağladı!
- Esra Erol'da son dakika gelişmesi!
- Eşini döven adamdan şok sözler!
- Doktorun zor anları!
- Otomobilinin değerinden çok para cezası aldı
- Vahşet! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu
Daha Fazla Gör
- Hercai 23. bölüm izle! – ATV
- Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş 4. grup çağrısı ne zaman başlıyor?
- EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
- Türkiye ile Libya arasında imzalanan "münhasır bölge anlaşması" ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu?
- Başkan Erdoğan'dan Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
- AK Parti'den CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin şebeke suyuna yüzde 60'lık zammına tepki
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Alevilere yönelik provokasyon hakkında açıklama
- Halkbank'tan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması
- Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir: Alevilere yönelik provokasyon HDP'nin işi
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Macron’un küstah açıklamalarına sert tepki
- Son dakika: Asgari ücret için kritik gün
- Rum medyasından Türkiye ile Libya anlaşması hakkında yorum: Türkiye'nin bölgedeki gücü arttı!