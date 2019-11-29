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Artvin'de büyük panik! Yamaçtan kopan kayalar gölete düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
ARTVİN'DE BÜYÜK PANİK! YAMAÇTAN KOPAN KAYALAR GÖLETE DÜŞTÜ

'deki Sebzeciler Köyü'nde, yamaçtan kopan dev kayalar, baraj göletine düştü. Köyde paniğe neden olan heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçesi Sebzeciler Köyü'nde meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar, baraj gölüne düştü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelanda çevreye toz bulutu yayıldı. Korkuya neden olan heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri kayda alan Sebzeciler Köyü Muhtarı Yaşar Çoruh, Büyük bir heyelan oldu. İnşallah can kaybı yoktur. Allah korusun diyerek sosyal medyada paylaştı.

Artvin'de korkutan heyelan! Cep telefonu ile görüntülendi ARTVİN'DE KORKUTAN HEYELAN! CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

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