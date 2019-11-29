Son dakika: İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!
Son dakika haberine göre; Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO DA BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 29.11.2019 07:30 - 08:20
Bostancı-Beşiktaş 29.11.2019 07:40 - 08:10
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 29.11.2019 07:45 - 10:40
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2019 07:50 - 09:50
Bursa-Büyükçekmece 29.11.2019 08:00 - 09:40
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Kayıp Zehra Çaycı hakkında korkunç iddia
- Yola çıkacaklar dikkat! Beklenen yağış başladı...
- 29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli mesajlar...
- Sokak ortasında eşini darp eden şahış, serbest kaldı
- Otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiler
- Meteoroloji'den uyarı geldi
- 2020 bursluluk sınavı ne zaman?
- Ayaklı banka! Dudak uçuklatan servet
- BUDO'dan sefer iptalleri
- Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı?
- 29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri!
- Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölüm! - ATV
- Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2020 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!
- Kanal İstanbul projesi nedir? Kanal İstanbul son durum nedir?
- Muhteşem Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Muhteşem Cuma nedir? Muhteşem Cuma kaç gün sürüyor?
- Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
- Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemiyor hatası sürüyor! Instagram düzeldi mi?
- Bakan Berat Albayrak: İş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz
- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a flaş yanıt: Terör hamisi! Ne dediğini bilmiyor
- T-70 helikopteri ilk kez hangardan çıktı! T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin özellikleri neler?