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Son dakika: İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2019
DENİZ ULAŞIMINA OLUMSUZ HAVA ENGELİ!

Son dakika haberine göre; 'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Deniz Otobüsleri () ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin () seferlerinden bazıları iptal edildi.

BURSA Deniz Otobüsleri (), 'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

07.00 - Bursa (Mudanya) - (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO DA BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 29.11.2019 07:30 - 08:20

Bostancı-Beşiktaş 29.11.2019 07:40 - 08:10

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 29.11.2019 07:45 - 10:40

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2019 07:50 - 09:50

Bursa-Büyükçekmece 29.11.2019 08:00 - 09:40

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