Didim ve Kuşadası'nda 111 göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 göçmen yakalandı. Her iki ilçede yakalanan 111 göçmen kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kuşadası açıklarında, çarşamba günü Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botta 26'sı Suriye ve 13'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 39 düzensiz göçmen yakalandı.
KIYIYA GETİRİLDİ
Aynı gün, Sahil Güvenlik botu tarafından, Kuşadası açıklarında tespit edilerek durdurulan lastik botta ise, 17'si Kongo, 6'sı Orta Afrika, 3'ü Sierra Leone, 2'si Sudan ve 1'i Senegal uyruklu olmak üzere 29 düzensiz göçmen yakalandı. 8'i erkek, 7'si kadın, 14'ü çocuk göçmen kıyıya getirildi.
TESLİM EDİLDİ
Perşembe günü, Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında da, lastik botla yasa dışı geçiş yapan göçmenler durduruldu. Yapılan kontrollerde 31'i Filistin, 9'u Suriye, 2'si Afganistan ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere 43 göçmen yakalandı. 23'ü erkek, 4'ü kadın, 16'sı çocuk kıyıya getirildi. Her iki ilçede yakalanan 111 göçmen kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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