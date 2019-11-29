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Didim ve Kuşadası'nda 111 göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
BÖYLE YAKALANDILAR!

Aydın'ın ve ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 yakalandı. Her iki ilçede yakalanan 111 göçmen kimlik tespit işleminin ardından 'ne teslim edildi.

açıklarında, çarşamba günü Mobil Radarı tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botta 26'sı ve 13'ü uyruklu olmak üzere 39 düzensiz yakalandı.

KIYIYA GETİRİLDİ

Aynı gün, Sahil Güvenlik botu tarafından, Kuşadası açıklarında tespit edilerek durdurulan lastik botta ise, 17'si Kongo, 6'sı , 3'ü , 2'si Sudan ve 1'i Senegal uyruklu olmak üzere 29 düzensiz göçmen yakalandı. 8'i erkek, 7'si kadın, 14'ü çocuk göçmen kıyıya getirildi.

TESLİM EDİLDİ

Perşembe günü, 'in Tekağaç Burnu açıklarında da, lastik botla yasa dışı geçiş yapan göçmenler durduruldu. Yapılan kontrollerde 31'i , 9'u Suriye, 2'si Afganistan ve 1'i uyruklu olmak üzere 43 göçmen yakalandı. 23'ü erkek, 4'ü kadın, 16'sı çocuk kıyıya getirildi. Her iki ilçede yakalanan 111 göçmen kimlik tespit işleminin ardından 'ne teslim edildi.

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