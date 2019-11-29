29 Kasım 2019, Cuma
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yola çıkacaklar dikkat | 29 Kasım 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2019
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI...

29 Kasım 2019 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından için yapılan uyarılar sonrası beklenen yağış sabah saatlerinde başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, 'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, 'nun kuzey ve batısı ile , , , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 29 Kasım 2019 Cuma hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, 'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, 'nun kuzey ve batısı ile , , , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile , , , , , , , çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Bayburt, , , Ardahan, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve 'in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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