Şehidin kutsal emaneti yıllar sonra gözü yaşlı annesine teslim edildi

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay’ın annesi Zehra Dolunay, oğluna şehit olmadan önce 2002 yılında yazdığı, 2023 yılında okuması için PTT'den gönderdiği mektubu geri teslim aldı. Mektubu geri alan şehit annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

İzmir'de yaşayan Zehra Dolunay (51), PTT Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında başlatılan "Cumhuriyetin 100. yılına mektup" kampanyası kapsamında o zamanlar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay için mektup yazdı. Jandarma Teğmen Güngör Dolunay geçtiğimiz haziran ayında, Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Acılı anne, oğlu 2023'te okusun diye yazdığı mektubu PTT yetkililerine başvuru yaparak geri istedi. PTT yetkilileri de, şehit annenin bu çağrısına kayıtsız kalmadı.