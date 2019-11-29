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Şehidin kutsal emaneti yıllar sonra gözü yaşlı annesine teslim edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
ŞEHİT ANNESİNİ AĞLATAN MEKTUP!

’in Bornova ilçesinde yaşayan Şehit ’ın annesi , oğluna şehit olmadan önce 2002 yılında yazdığı, 2023 yılında okuması için 'den gönderdiği mektubu geri teslim aldı. Mektubu geri alan şehit annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

'de yaşayan (51), Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında başlatılan "Cumhuriyetin 100. yılına mektup" kampanyası kapsamında o zamanlar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay için mektup yazdı. geçtiğimiz haziran ayında, 'de 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Acılı anne, oğlu 2023'te okusun diye yazdığı mektubu PTT yetkililerine başvuru yaparak geri istedi. PTT yetkilileri de, şehit annenin bu çağrısına kayıtsız kalmadı.

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