Adıyaman'da otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiler
Adıyaman’da otobüste kalp krizi geçiren vatandaşı acil servise otobüs şoförü yetiştirdi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine acil servisine götürülen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Adıyaman Belediyesi halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Erdal K. isimli vatandaş oturduğu koltukta fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve bayılan şahsı gören vatandaşlar 112 acil servisine bilgi verdi. Koltukta baygın şekilde duran şahıs, düşmek üzereyken yanındaki yolcu tarafından son anda tutularak hafif şekilde yere bırakıldı.
Atatürk Bulvarı adliye binası önünde ilerleyen 02 FH 181 plakalı otobüsünün şoförü Zeynal Abidin Öztekin, diğer yolcularında uyarısıyla otobüsü hiçbir durakta durdurmadan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine acil servisine sürdü.
Hastaneye yetiştirilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?
- 29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli mesajlar...
- Kayıp Zehra Çaycı hakkında korkunç iddia
- Meteoroloji'den uyarı geldi
- Sokak ortasında eşini darp eden şahış, serbest kaldı
- BUDO'dan sefer iptalleri
- 2020 bursluluk sınavı ne zaman?
- Ayaklı banka! Dudak uçuklatan servet
- ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
- İstanbul'da internet kafeye silahlı saldırı!
- 29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri!
- Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölüm! - ATV
- Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2020 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!
- Kanal İstanbul projesi nedir? Kanal İstanbul son durum nedir?
- Muhteşem Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Muhteşem Cuma nedir? Muhteşem Cuma kaç gün sürüyor?
- Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
- Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemiyor hatası sürüyor! Instagram düzeldi mi?
- Bakan Berat Albayrak: İş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz
- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a flaş yanıt: Terör hamisi! Ne dediğini bilmiyor
- T-70 helikopteri ilk kez hangardan çıktı! T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin özellikleri neler?
- Putin'den flaş "ortak operasyon" çağrısı