28 Kasım 2019, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar yağışı uyarısı geldi! | 28 Kasım 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2019
METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI!

2019 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ’nun doğusu ile 'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 28 Kasım 2019 Perşembe hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, , , Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile , , , , Ordu ve Tokat çevreleri ile 'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, 'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

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