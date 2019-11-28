Muğlalı ev kadını Feriştah Yıldız çocukluk hayali yağ sıkım fabrikasını devlet desteğiyle kurdu

Muğlalı ev kadını Feriştah Yıldız (34), çocukluk hayali yağ sıkım fabrikasını devlet desteğiyle kurdu. Erken hasat yaptığı zeytinlerin sıkımından elde ettiği yağa 'Feri Olive' ismiyle marka tescili de yaptıran Yıldız, kadın girişimci adayları için ilham oldu.

ev kadınıçocukluk hayali yağsıkım fabrikasını devlet desteğiylekurdu. Erken hasat yaptığı zeytinlerinsıkımından elde ettiği yağaismiyle marka tescili de yaptıran Yıldız,kadın girişimci adayları için ilhamoldu.'ndanhibe alan Yıldız, 3 bin metrekarekapalı alan üzerine kurduğu fabrikayımal etti. Evli ve 3 çocukannesi olan 38 yaşındaki Yıldız, "Kadıngüçlü olduğu takdirde başaramayacağı,aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter kiistesin. İnşallah başarılı kadınlarımızınsayısı daha da artar. Çocukluk hayalimigerçekleştirdiğim için mutluyum" dedi.