Çalışanlar şüphelendi! İzmir'de otel odasında cansız bedeni bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde Mustafa Mumyakmaz, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Mumyakmaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olay, Alsancak Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otel çalışanları, müşterilerinden Mustafa Mumyakmaz'ı göremeyince, durumundan şüphelenip, odasına gitti.
KORKUNÇ MANZARA
Kapıyı defalarca çalan çalışanlar, açan olmayınca yedek anahtarla odaya girdi. Mustafa Mumyakmaz'ın hareketsiz yatarken bulan çalışanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mumyakmaz'ın öldüğü belirlendi.
MORGA KALDIRILDI
Mumyakmaz'ın ölümü şüpheli bulununca otel odasında polis ekipleri inceleme yaptı. Mustafa Mumyakmaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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