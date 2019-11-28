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Çalışanlar şüphelendi! İzmir'de otel odasında cansız bedeni bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
ÇALIŞANLAR ŞÜPHELENDİ! KORKUNÇ MANZARA

'in Konak ilçesinde , kaldığı otel odasında ölü bulundu. Mumyakmaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olay, Alsancak Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otel çalışanları, müşterilerinden 'ı göremeyince, durumundan şüphelenip, odasına gitti.

KORKUNÇ MANZARA

Kapıyı defalarca çalan çalışanlar, açan olmayınca yedek anahtarla odaya girdi. Mustafa Mumyakmaz'ın hareketsiz yatarken bulan çalışanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mumyakmaz'ın öldüğü belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

Mumyakmaz'ın ölümü şüpheli bulununca otel odasında polis ekipleri inceleme yaptı. Mustafa Mumyakmaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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