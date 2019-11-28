İstanbul'daki isyan ettiren vahşetin cezası belli oldu
İstanbul, Maltepe sahilinde ağaçta mahsur kalan kediyi düşürerek köpeklere parçalattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin 770'er lira para cezası aldığı öğrenildi.
Maltepe sahilinde geçtiğimiz pazartesi günü çekilerek sosyal medyada paylaşılan vahşet videosunda ağaçta mahsur kalan kedi köpeklere parçalatılıyordu.
YAKALANDILAR
Görüntüler üzerine harekete geçen polis, yaşları 18'den küçük olan köpek sahibi F.U, sosyal medya için çekim yapan M.A ile görüntülerde yer alan F.D.'yi dün sabah gözaltına alarak Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi.
PARA CEZASI KESİLDİ
Şüpheliler daha sonra ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilere savcılık tarafından kişi başı 500 lira adli para cezası kesilirken emniyet tarafından ise kabahatler kanununa göre kişi başı 270 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
bedava yani istediğin hayvanı öldür ver 770 sorun yok saçma böyle cezamı olur ölen bir canlı sonuçta hayvanda olsa canlı acil yasa gelmesi gerek devletimize güveniyoruzzcevapla 28.11.2019 14:30
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