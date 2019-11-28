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İstanbul'daki isyan ettiren vahşetin cezası belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
VAHŞETİN CEZASI BELLİ OLDU

, sahilinde ağaçta mahsur kalan kediyi düşürerek köpeklere parçalattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin 770'er lira para cezası aldığı öğrenildi.

sahilinde geçtiğimiz pazartesi günü çekilerek sosyal medyada paylaşılan vahşet videosunda ağaçta mahsur kalan kedi köpeklere parçalatılıyordu.

YAKALANDILAR

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, yaşları 18'den küçük olan köpek sahibi F.U, için çekim yapan M.A ile görüntülerde yer alan F.D.'yi dün sabah gözaltına alarak Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şüpheliler daha sonra ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilere savcılık tarafından kişi başı 500 lira adli para cezası kesilirken emniyet tarafından ise kabahatler kanununa göre kişi başı 270 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Maltepe'deki pitbull vahşetinde 3 gözaltı MALTEPE'DEKİ PİTBULL VAHŞETİNDE 3 GÖZALTI

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neco neco

bedava yani istediğin hayvanı öldür ver 770 sorun yok saçma böyle cezamı olur ölen bir canlı sonuçta hayvanda olsa canlı acil yasa gelmesi gerek devletimize güveniyoruzz

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cevapla 28.11.2019 14:30
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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