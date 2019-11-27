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Maltepe'deki pitbull vahşetinde 3 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
PİTBULL VAHŞETİ! HEPSİ YAKALANDI

sahilinde köpeklerle gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi, ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşürmüş, 1’i pitbull cinsi iki köpek de kediyi parçalamıştı. Vahşet anlarının bu kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, olayla ilgili olarak yaşı 18’in altında 3 kişiyi gözaltına aldı.

Hayvanseverlerin de büyük tepkisini çeken olayda, görüntüleri izleyen Müdürlüğüne bağlı mobil park polisleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

3'Ü DE GÖZALTINA ALINDI

hesaplarını takibe alan polis, kısa sürede olayla ilişkili 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaşları 18'den küçük olan, vahşet anlarını kaydeden, köpeği dolaştıran ve köpeğin sahibi olmak üzere toplam 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Sağlık kontrolü çıkışında şüpheliler, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrollerinin ardından 3 şüpheli, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine gönderildi.

İşte dehşete düşüren kareler

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