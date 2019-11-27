YÖKDİL sonuçları açıklandı! YÖKDİL sonuç sorgulama nasıl yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. Arapça, Fransızca, İngilizce dillerinde ve Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları, 5 yıl geçerli olacak. İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...
YÖKDİL sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Adaylar sonuçları saat 11.35'ten itibaren ais.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. İşte YÖKDİL sınav sonuçları ile ilgili detaylar...
ÖSYM'DEN YÖKDİL SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
YÖKDİL sınav sonuçları için ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;
"03 Kasım 2019 tarihinde 4 farklı dilde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2019-YÖKDİL) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Kasım 2019 tarihinde saat 11.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
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SADECE DOĞRU CEVAPLAR DİKKATE ALINDI
Cevap kâğıtları, ÖSYM tarafından optik okuyucu ile okundu ve bilgisayar ortamında değerlendirildi. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alındı, yanlış cevaplar dikkate alınmadı.
PUANLAR NASIL HESAPLANDI?
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplandı.
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