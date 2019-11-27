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Aydın’da baba dehşeti! 'Sen hala ölmedin mi' diyerek defalarca ateş etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2019
AYDIN’DA BABA DEHŞETİ! 'SEN HALA ÖLMEDİN Mİ' DİYEREK DEFALARCA ATEŞ ETTİ

'ın ilçesinde oğlu 'yi (32) av tüfeğiyle vurarak öldüren (72) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, gözleri önünde oğlunu öldürülen 'nin, "Oğlum, 'Baba elini kana bulama, git' dediği sırada, eşim 1 el göğsüne ateş etti. Yere düşen oğlumun ayaklarının yanına gidip, küfür ederek, 'Sen hala ölmedin mi' dedi ve bir kez daha ateş etti. Daha sonra tüfeğin dipçiğiyle vurmaya başladı" sözleri yer aldı.

Olay, 4 Eylül'de saat 09.30 sıralarında, kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan ile oğlu arasında, ahırda para yüzünden tartışma çıktı. Orhan Terzi, oğlunu av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. İsa Terzi'nin cenazesi toprağa verilirken, baba Orhan Terzi tutuklandı. Orhan Terzi hakkında 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'SEN HALA ÖLMEDİN Mİ'

İddianamede cinayete tanık olan anne 'nin poliste alınan ifadesine yer verildi. Anne, olay günü, eşiyle oğlu arasında para yüzünden tartışma yaşandığını, eşinin sopayla oğlunun üzerine yürüdüğünü, ikiliyi araya girerek ayırdığını anlattı. Yaşanan bu olayın ardından oğlunun hayvanların yiyeceklerini hazırlamak için yem karma makinesini çalıştırdığını, bu sırada eşinin elinde tüfekle geldiğini belirten anne Terzi, şunları söyledi:

"Eşim elinde tüfekle 'Şimdi senin canını alacağım' dedi. Oğlumun, 'Baba elini kana bulama, git' dediği sırada eşim, İsa'nın göğsüne bir el ateş etti. İsa, biraz yürüdükten sonra yere düştü. Eşim yere düşen oğlumun ayaklarının yanına gidip, küfür ederek, 'Sen hala ölmedin mi' dedi ve bir kez daha ateş etti. Daha sonra tüfeğin dipçiğiyle vurmaya başladı."

ANNE VE 3 ÇOCUĞU ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay günü oğlunun babasına vurmadığını öne süren Adviye Terzi, eşinden davacı olduğunu belirterek, en ağır cezanın verilmesini istedi.
İddianamede Orhan Terzi'nin de polisteki ifadesinde, bir bankaya olan borcu için evdeki araç ve traktörü satmak istemesine oğlunun karşı çıktığını, bu yüzden tartıştıklarını, oğlunun kendisini dövmeye başladığını, yem karma makinesine atmakla tehdit ettiğini iddia ettiği kaydedildi.

Baba Terzi'nin pişman olduğunu söylediği belirtilen iddianamede, şüphelinin diğer 2 oğlu ve 1 kızının da babalarından şikayetçi olduğu yer aldı.

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&#246;mer ismail k&#252;t&#252;kc&#252; ömer ismail kütükcü

bu gibi olayların önünü kesmek aslında kolay.. adam haksız yere birini mi öldürdü.. kısasa kısas uygulansın. diyetse diyet ölümse ölüm...yok denecek kadar azalır. bizim kanunlarımızda öldürülen kişinin ailesi ne olur çocukları ne olur denmiyor.. hala katile acınıyor. o yüzden bitmez. hele af konusu gündemde ise habire artar.

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cevapla 27.11.2019 13:59
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