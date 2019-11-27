Adana'da otomobilin tamponundan çıkanlar şoke etti...
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
Adana'da polisin ihbar üzerine bir otomobilde yaptığı aramada gümrük kaçağı 270 cep telefonu ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde, ihbar üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, arka tampon içine gizlenmiş gümrük kaçağı 270 cep telefonu ele geçirildi. Araç sürücüsü M.K. gözaltına alındı. Şüpheli emniyette sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana'da otomobilinin tamponunda 270 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilen sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir otomobille kente yüklü miktarda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceğini tespit etti.
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