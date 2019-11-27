27 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da otomobilin tamponundan çıkanlar şoke etti...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
OTOMOBİLİN TAMPONUNDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ...

'da polisin ihbar üzerine bir otomobilde yaptığı aramada gümrük kaçağı 270 cep telefonu ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde, ihbar üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, arka tampon içine gizlenmiş gümrük kaçağı 270 cep telefonu ele geçirildi. Araç sürücüsü M.K. gözaltına alındı. Şüpheli emniyette sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'da otomobilinin tamponunda 270 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir otomobille kente yüklü miktarda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceğini tespit etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN