Şanlıurfa'da okula şehit er Ahmet Topçu'nun ismi verildi
Viranşehir ilçesindeki bir okula, Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nu adı verildi.Viranşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre, Büyük Çavuşlu Mahallesi'ndeki Büyük Çavuşlu İlkokulu ve Ortaokulunun ismi düzenlenen törenle "Şehit Ahmet Topçu İlkokulu ve Ortaokulu" olarak değiştirildi.
Törende konuşan Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, şehidin isminin bir okula verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Şehitlerin adlarını parklara, caddelere ve okullara vererek isimlerini yaşatmak istediklerini aktaran Dereci, "Onlar vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızdır. Hem aziz şehitlerimize hem onları yetiştiren değerli ailelerine ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ise şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, şehit Ahmet Topçu'nun isminin sonsuza kadar okulda yaşatılacağını kaydetti.
Şehidin babası Feyzi Topçu da oğlunun ismini okul tabelasında görünce hem gururlandığını hem duygulandığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Programın ardından protokol üyeleri sınıfları gezerek, öğrencilere giyim malzemesi dağıttı.
Törene, şehidin ailesi ile İlçe Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Yasin Kip, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ve vatandaşlar katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kamyon üstüne düştü!
- Tekirdağ'da korku dolu anlar...
- Kadını görenler telefona sarıldı
- Yer: Türkiye! Duyan akın ediyor
- Samsun ve Ordu'da seri katil dehşeti! İşte izlediği yol…
- Aileler dikkat! Büyük tehlike ortaya çıktı
- Aydın’da baba dehşeti! 'Sen hala ölmedin mi' diyerek defalarca ateş etti
- Evi ısınmayanlar dikkat! Bu bilgiler...
- Bekçilik için açıklama geldi mi?
- Pitbull vahşeti! Hepsi yakalandı
- Şanlıurfa'da okula şehit er Ahmet Topçu'nun ismi verildi
- Herkes bu soruyu soruyor: Neoliberal sistemin iflası mı?
- Son dakika: Başkan Erdoğan: Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini kıracağız
- Twitter'da aktif olmayan hesaplar kapatılacak! İşte son tarih…
- Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi
- FETÖ kanalı Samanyolu TV oyuncusu Süleyman Sacit Konuk'un darbeye destek mesajı deşifre oldu
- Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı?
- THY yıl sonu yolcu sayısı hedefini açıkladı
- Son dakika: Bakan Mustafa Varank: Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik
- Adana'da otomobilin tamponundan çıkanlar şoke etti...
- Kocaeli'de dehşet! Doktor boşandığı eşini çocuğunun yanında darp etti
- Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı