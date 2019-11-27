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Çocuklarını almak için arabada bekleyen annenin üstüne kamyon düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
KAMYON ÜSTÜNE DÜŞTÜ!

'da çocuklarını almak için okulun önüne giden 26 yaşındaki anne, aracında beklerken üstüne kamyon düştü. Kadın 40 dakika boyunca kurtarılmayı bekledi.

'nın Port Elizabeth kentinde meydana gelen bir , dünya çapında gündem oldu. 26 yaşındaki , ilkokula giden çocuklarını almak için park etti.

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