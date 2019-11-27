Çocuklarını almak için arabada bekleyen annenin üstüne kamyon düştü

Güney Afrika'da çocuklarını almak için okulun önüne giden 26 yaşındaki anne, aracında beklerken üstüne kamyon düştü. Kadın 40 dakika boyunca kurtarılmayı bekledi.

Güney Afrika'nın Port Elizabeth kentinde meydana gelen bir kaza, dünya çapında gündem oldu. 26 yaşındaki kadın sürücü, ilkokula giden çocuklarını almak için park etti.