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Samsun'da bankta sızan kadını görenler hemen ekipleri aradı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
KADINI GÖRENLER TELEFONA SARILDI

'da bankta sızıp kalan kadını gören vatandaşlar paniğe kapılarak sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Kadını ekipler alarak kaldırdı.

'da genç kadın parktaki bankta oturur vaziyette sızıp kaldı. Olay, saat 13.00 sıralarında Anıt Park'ta meydana geldi.

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