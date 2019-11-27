Samsun'da bankta sızan kadını görenler hemen ekipleri aradı
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
Samsun'da bankta sızıp kalan kadını gören vatandaşlar paniğe kapılarak sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Kadını ekipler alarak Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Samsun'da genç kadın parktaki bankta oturur vaziyette sızıp kaldı. Olay, saat 13.00 sıralarında Anıt Park'ta meydana geldi.
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