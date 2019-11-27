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‘Sakız makinesi’ görünümlü kumar aleti üreten atölyelere operasyon!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
AİLELER DİKKAT! BÜYÜK TEHLİKE ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da 1 TL ile çalışan ‘sakız makinesi’ görünümlü kumar aleti üreten atölyeye yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. 3 ilçede yapılan baskınlarda, 60 adet kumar makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirerek çeşitli isim altında okul çağındaki çocukları özendirerek kumar aleti üreten atölyeleri yakın takibe aldı.

‘Sakız makinesi’ görünümlü kumar aleti üreten atölyelere operasyon! ‘SAKIZ MAKİNESİ’ GÖRÜNÜMLÜ KUMAR ALETİ ÜRETEN ATÖLYELERE OPERASYON!

OYUNCAK OTOMATI DEĞİL KUMAR MAKİNESİ

Yapılan çalışma kapsamında, çocukları kumara özendiren kişilerin yakalanması için dün harekete geçen emniyet ekipleri, , Gaziosmanpaşa ve 'de daha önceden belirlenen atölyelere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

60 ADET KUMAR ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlarda K. (51) ve Ç. (46) adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 1 lira para ile çalışan 'sakız makinesi' görünümlü 60 adet kumar aleti, ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 42 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Erdinç K. ve Muammer Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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