‘Sakız makinesi’ görünümlü kumar aleti üreten atölyelere operasyon!
İstanbul'da 1 TL ile çalışan ‘sakız makinesi’ görünümlü kumar aleti üreten atölyeye yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. 3 ilçede yapılan baskınlarda, 60 adet kumar makinesi ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirerek çeşitli isim altında okul çağındaki çocukları özendirerek kumar aleti üreten atölyeleri yakın takibe aldı.
OYUNCAK OTOMATI DEĞİL KUMAR MAKİNESİ
Yapılan çalışma kapsamında, çocukları kumara özendiren kişilerin yakalanması için dün harekete geçen emniyet ekipleri, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir'de daha önceden belirlenen atölyelere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
60 ADET KUMAR ALETİ ELE GEÇİRİLDİ
Baskınlarda Erdinç K. (51) ve Muammer Ç. (46) adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 1 lira para ile çalışan 'sakız makinesi' görünümlü 60 adet kumar aleti, ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 42 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Erdinç K. ve Muammer Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Samsun ve Ordu'da seri katil dehşeti! İşte izlediği yol…
- Kadını görenler telefona sarıldı
- Evi ısınmayanlar dikkat! Bu bilgiler...
- Okula şehit er Ahmet Topçu'nun ismi verildi
- Kamyon üstüne düştü!
- Aydın’da baba dehşeti! 'Sen hala ölmedin mi' diyerek defalarca ateş etti
- Bekçilik için açıklama geldi mi?
- Tekirdağ'da korku dolu anlar...
- Pitbull vahşeti! Hepsi yakalandı
- Yer: Türkiye! Duyan akın ediyor
- Şanlıurfa'da okula şehit er Ahmet Topçu'nun ismi verildi
- Herkes bu soruyu soruyor: Neoliberal sistemin iflası mı?
- Son dakika: Başkan Erdoğan: Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini kıracağız
- Twitter'da aktif olmayan hesaplar kapatılacak! İşte son tarih…
- Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi
- FETÖ kanalı Samanyolu TV oyuncusu Süleyman Sacit Konuk'un darbeye destek mesajı deşifre oldu
- Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı?
- THY yıl sonu yolcu sayısı hedefini açıkladı
- Son dakika: Bakan Mustafa Varank: Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik
- Adana'da otomobilin tamponundan çıkanlar şoke etti...
- Kocaeli'de dehşet! Doktor boşandığı eşini çocuğunun yanında darp etti
- Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı