27 Kasım 2019, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar yağışı uyarısı geldi! | 27 Kasım 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2019
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA KAR YAĞIŞI UYARISI!

2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, 'nin iç kesimleri, , , Karadeniz, Doğu ve bölgeleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, güney ve batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Kasım 2019 Çarşamba tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, 'nin iç kesimleri, , , Karadeniz, Doğu ve bölgeleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, güney ve batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile 'ın güney ve kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Tunceli, , , , , , ve çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

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