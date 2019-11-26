Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Şiddetli ve kuvvetli yağış uyarısı! | 26 Kasım 2019 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli,Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın batı kesimleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması bekleniyor.