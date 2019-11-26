Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Şiddetli ve kuvvetli yağış uyarısı! | 26 Kasım 2019 hava durumu
Giriş Tarihi: 26.11.2019
26 Kasım 2019 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli,Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Kasım 2019 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli,Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın batı kesimleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması bekleniyor.
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