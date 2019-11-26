26 Kasım 2019, Salı
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Şiddetli ve kuvvetli yağış uyarısı! | 26 Kasım 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.11.2019
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA ŞİDDETLİ VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

2019 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, , Batı , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile , , Tunceli,, çevreleri ve 'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Kasım 2019 Salı tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, , Batı , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile , , Tunceli,, çevreleri ve 'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Burdur çevreleri ile 'nın batı kesimleri ve 'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması bekleniyor.

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