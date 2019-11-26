Etiler’de lüks otomobilden çok sayıda uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı
Etiler’de “dur” ihtarına uymayarak kaçan lüks otomobil, motorize yunus polisi tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramalarda şarj kablosunun vites kolunun altındaki bölmeye sıkıştırıldığını fark eden polis, düzeneği kaldırdığında çok miktarda kokain ve “skunk” maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 torbacı tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz 26 Ekim Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus ekipleri, durumdan şüphelendikleri lüks bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Sürücünün uyarıya uymayarak kaçması üzerine polis ekipleri kovalamaya başladı. Bir süre sonra aynı cadde üzerinde yakalanarak durdurulan araçtaki Mustafa K.(28) ile Tuncer K.(28) etkisiz hale getirildi.
Ardından arama yapan polis ekipleri, araçta takılı olan şarj kablosunun vites bölmesine sıkıştırıldığını fark etti. Yapılan inceleme sonucunda araçta bir düzenek olduğunu fark eden polis, vites kolunun altını kaldırdığında zula olduğunu gördü. Poşetlerin içerisinde açarak inceleme yapan polis, satışa hazır 24 parça kokain, 18 parça da "skunk" maddesi ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 560 liraya ise el konuldu. Uyuşturucuların bulunmasının ardından gözaltına alınan 2 torbacı, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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