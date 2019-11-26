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Adıyaman Besni'de otomobilin çarptığı bebek hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
2 YAŞINDAKİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN FECİ ÖLÜMÜ

'ın ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeni Mahallesi'nde 2 yaşındaki 'a çarptı.

Aracın çarpmasıyla ağır yaralanan bebek, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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