Adıyaman Besni'de otomobilin çarptığı bebek hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeni Besni Mahallesi'nde 2 yaşındaki Damla Varol'a çarptı.
Aracın çarpmasıyla ağır yaralanan bebek, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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