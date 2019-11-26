Karaköy’de başörtülü kadınlara utanç verici saldırıya istenen ceza belli oldu

Karaköy’de yolda yürüyen iki başörtülü kadına durduk yere saldıran Semahat Yolcu’nun ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 2 yıldan 6.5 yıla kadar hapsi istendi. İki başörtülü öğrencinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede olayın canlı şahitleri 2 esnaf da tanıklık yaptı. Yolcu ifadesinde suçlamaları reddederek o gün Karaköy’e hiç gitmediğini iddia etti.

İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen iki başörtülü kadına durup dururken çirkin bir saldırı gerçekleştiren Semahat Yolcu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile Yolcu'nun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 2 yıldan 6.5 yıla kadar hapsi istendi. Saldırıya uğrayan F.Y ve G.İ iddianamede müşteki olarak yer alırken, olayın gerçekleştiği Karaköy Selanik Pasajı çevresindeki iki esnaf tanık oldu.

"ŞİKAYETÇİYİZ"

Saldırıya uğrayan F.Y ifadesinde durduk yere yolda yürürken bir kadının başörtüsünü çektiğini ve kendisine hakaretler yağdırdığını belirtti. Olay anında şoka girdiğini aktaran F.Y ne yapacağını bilemediğini, kendisine saldıran Semahat Yolcu'dan davacı ve şikâyetçi olduğunu söyledi. Mağdurlardan diğeri olan G.İ'de yolda yürürlerken aniden arkadaşının başörtüsüne davranan Semahat Yolcu'dan şikâyetçi olduğunu ifade etti.





İKİ ESNAF TANIK OLDU

Karaköy Selanik Pasajı'nda esnaflık yapan Veysel E. ve Mesut A. da soruşturma kapsamında tanıklık yaptı. İki isim de işlettikleri mekânların güvenlik kamera görüntülerini emniyet birimlerine aktardıklarını söylerken, iki başörtülü mağdurun şikâyetlerini doğruladı. Mesut A. yaşanan çirkin provokasyon esnasında olay yerinde olduğunu söyleyerek, Semahat Yolcu'nun hakaretlerine tanıklık yaptığını aktardı. Bir diğer tanık Veysel E. ise olay anında küfür işittiğini ve olayın yaşandığı yere gittiğinde ise Semahat Yolcu'nun iki kıza hakaretler yağdırdığını aktardı. İki mağduru da dükkânına davet ettiğini de sözlerine ekledi.





'KARAKÖY'E GİTMEDİM'

Şüpheli Semahat Yolcu da iddianamede yer alan ifadesine göre olay yerinde olmadığını kendisinin başka bir yerde olduğunu iddia etti. İfadeye göre Yolcu kendisinin o gün Karaköy'e hiç gitmediğini öne sürerek şikayetçilerin polisin benzetmesi nedeni ile etkilenerek kendisini teşhis ettiklerini söyledi. Psikolojik bir rahatsızlığı veya kullandığı bir ilaç olmadığını aktaran Yolcu, olay günü Marmaray'ı hiç kullanmadığını ve şikayette bulunan kişileri daha önceden tanımadığını söyledi.