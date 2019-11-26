İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe! 40 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
İstanbul'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 ilçedeki 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Beyoğlu ve Fatih merkezli 7 ilçedeki 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Helikopter desteğiyle 220 polisin görev aldığı operasyonda, bazı adreslerde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
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