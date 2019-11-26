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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe! 40 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
İSTANBUL'DA ŞOK BASKIN! DARBE İNDİRİLDİ...

'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 ilçedeki 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen satıcılarına yönelik ve Fatih merkezli 7 ilçedeki 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Helikopter desteğiyle 220 polisin görev aldığı operasyonda, bazı adreslerde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

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