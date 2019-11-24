Van'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler...
Giriş Tarihi: 24.11.2019
Kandilli Rasathanesi'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açıklamada depremin derinliğinin 5 km olduğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açıklamada depremin derinliğinin 5 KM olduğu ifade edildi.
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