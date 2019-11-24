Gediz Nehri'nde kıyıya vuran balıkları toplayanlara yetkililerden "yemeyin" uyarısı
Gediz Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde, toplu balık ölümleri görüldü. Yetkililer, nehrin çeşitli noktalarından su ve ölü balık numuneleri alarak incelemeye gönderdi. Nehir kenarında toplananlar, balıkları çuval ve kasalara koyarak evlerine taşıdı.
Gediz Nehri'nin Turgutlu'dan geçen Çampınar Geçidi mevkisi bölümünde boyları 10- 50 santimetre arasında değişen yayın ve aynalı sazan balıkları telef olarak su yüzeyine çıktı. Şişmiş ve ağızları açık halde kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu jandarma, kaymakamlık ile tarım ve orman ilçe müdürlüğüne bildirdi. Bu arada bazı kişiler, ekipler gelene kadar su üstüne çıkan balıkları çuvallara ve kasalara doldurup evlerine götürdü.
Bölge halkından Mahmut Şen, "Her yıl yağışlardan önce Gediz Nehri'nde suyun azalması ve yağmurların aniden bastırmasıyla nehri besleyen derelerden bol miktarda alüvyon ve milli toprak akıyor. Bu olay da suyun içerisinde havasızlığa sebep olmakta. Balıklar ölmeden bizler de tüketmek için yakalayıp, evlerimize götürüyoruz" dedi.
Turgutlu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere nehrin 10 kilometrelik bölümündeki çeşitli noktalardan su ve ölü balık numuneleri aldı. Kaymakam Ali Yılmaz ise gerekli incelemelerin yapılacağını kaydetti.
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