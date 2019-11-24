24 Kasım Öğretmenler Günü anlam ve önemi nedir? Öğretmenler Günü neden kutlanır?

Öğretmenler Günü anlam ve önemi nedir? Öğretmenler Günü neden kutlanır? 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimizin bu anlamlı günü kutlanıyor. Öğretmenlere hediyeler alınırken aynı zamanda sosyal medya üzerinden de özel gün için mesajlar paylaşılıyor. Peki Öğretmenler Günü anlam ve önemi nedir? İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü tarihçesi…

Öğretmenler Günü neden kutlanır? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlam ve önemi nedir? Heyecanla kutlanan ve tüm öğretmenlerimizin hatırlandığı 24 Kasım Öğretmenler Günü heyecanı yaşanıyor. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden Öğretmenler Günü'ne dair mesajlar paylaşıyor. Peki, Öğretmenler Günü tarihçesi nedir? İşte Öğretmenler Günü hakkında merak edilenler!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN AMACI

Öğretmenler Günü'nün amacı; öğretmenin toplumdaki yeri, rolü, önemi ve değerini anlamak, öğretmeni bulunması gereken yüce yerine oturtmaktır. Öğretmenler arasındaki bağı kuvvetlendirmek, öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Emekli olan öğretmenleri saygıyla anmak ve yeni atanmış öğretmenlere mesleklerinin bilincine varmalarını sağlamaktır.

İşte Öğretmenler Günü, bu fedakâr öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür. Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

Türkler, ilk önceleri Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanmışlardır.

8. Yüzyıldan itibaren, İslamiyet'in kabul edilmesiyle birlikte Uygur alfabesi bırakılarak Arap alfabesine geçilmiştir.

Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i kuran Ulu Önder Atatürk, askeri ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yenilikler yapmıştır. Bu yeniliklerden biri de, 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan 1353 sayılı kanunla, Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin kabulü olmuştur.

Bu tarihten itibaren yeni harflerin öğrenilmesi ve okur yazar sayısının artırılması konusunda büyük bir seferberlik başlatılmıştır.

24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mekteplerinde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir.

Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü neden 24 Kasım?

Öğretmenler günün ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanıyor. Öğretmenler gününün Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni Bakanlar Kurulu'nın Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermesi ve bu unvanın, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmesidir.