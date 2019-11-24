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Husumetlisini pazar yerinde bacağından vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2019
HUSUMETLİSİNİ PAZAR YERİNDE BACAĞINDAN VURDU

'ta, Sefa K. husumetli olduğu Mustafa B.'yi (41) tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Mustafa B. hastaneye kaldırılırken, Sefa K. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında meydana geldi.

Sefa K., pazar yerinde, husumetli olduğu Mustafa B. ile karşılaşınca tabancasıyla ateş etti. Mustafa B., bacağına isabet eden kurşunla kanlar içinde yığılırken, Sefa K. otomobiliyle kaçtı. Mustafa B., yakınları tarafından götürüldüğü özel hastanede tedaviye alındı.

Sefa K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

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