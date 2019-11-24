Akdeniz'de korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre 3.5 büyüklüğünde olan deprem Antalya'nın Kumluca ilçesinin 32,97 kilometre açığında meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Antalya'nın Kumluca ilçesinin 32,97 kilometre açığındaki deprem saat 13.57'de, 16.23 kilometre derinlikte kaydedildi.
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