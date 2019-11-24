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Akdeniz'de korkutan deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

Akdeniz'de korkutan bir meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre 3.5 büyüklüğünde olan deprem Antalya'nın Kumluca ilçesinin 32,97 kilometre açığında meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesinin 32,97 kilometre açığındaki deprem saat 13.57'de, 16.23 kilometre derinlikte kaydedildi.

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