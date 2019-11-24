Konya’da triger dehşeti! Mahkemeden gözyaşlarıyla çıktı
Konya'da çırağını triger kayışıyla döven oto tamir ustası Fatih S.'nin 'çocuğa karşı eziyet ve kasten yaralama' suçlarından 19,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle görülen davada şoke eden bir gelişme yaşandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Fatih S. "Daha önce de malzemeleri kırdığı için bacaklarına iki tokat attım" ifadesi üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karar sonrası gözyaşlarına boğulan 16 yaşındaki küçük çocuk mahkeme salonunu terk etti.
Açık öğretim lisesi öğrencisi M.A., bir yakınlarının tavsiyesi üzerine temmuz ayında Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'nde oto tamir ustası Fatih S.'nin iş yerine çırak olarak başladı. M.A., 7 Temmuz günü iddiaya göre tamir aletlerinden birini yere düşürdü.
Fatih S. de iddiaya göre, 'Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun' diyerek triger kayışıyla M.A.'yı dövdü. Aldığı darbeler sonucu bacak ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.A., iş çıkışı kuzeninin yardımıyla eve gitti. Durumu fark eden ailesi Özalkent Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Şikâyetin ardından Fatih S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih S., çırağının kendisine iftira attığını ileri sürdü. Fatih S., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.
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