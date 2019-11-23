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Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2019
ŞOFÖR KALP KRİZİ GEÇİRDİ, YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

’nin Toprakkale ilçesinde sürücüsünün kalp geçirdiği iddia edilen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre , Tarsus-Adana- otobanı (TAG) Toprakkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'ten 'e giden 27 BEN 51 plakalı otobüsün sürücüsü Mustafa B., iddiaya göre seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 41 kişi bulunan otobüsteki 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 11'i olay yerine gelen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine diğer yaralılar ise ilindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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