Talat Atilla kimdir, nereli, kaç yaşında? Rahmi Turan'ın hedef gösterdiği Talat Atilla hangi gazetenin yazarı?
CHP'li bir ismin Beştepe'ye gizlice giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü iddia eden Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan art arda açıklamalar yaptı. Turan ilk açıklamasında, "Külliye'de Erdoğan ile görüşen kişi CHP eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'dir" dedi. İnce iddiaların asılsız olduğunu söylerken, Rahmi Turan'a ve CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi. Turan ikinci açıklamasında ise merak edilen kaynağını açıkladı. Turan, "Muharrem İnce'nin Külliye'de Erdoğan ile görüştüğünü bana söyleyen kişi gazeteci Talat Atilla'dır" dedi. Gözlerin çevrildiği Atilla'dan ise jet yalanlama geldi. Şimdi binlerce kişi Türkiye'nin konuştuğu iddiayı ortaya atan Talat Atilla'yı araştırıyor. Peki, Talat Atilla kimdir, nereli, kaç yaşında? Rahmi Turan'ın hedef gösterdiği Talat Atilla hangi gazetenin yazarı? İşte detaylar...
Talat Atilla ismi gündeme bomba gibi düştü. Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan'ın 'Kaynağım' açıklamasının ardından binlerce kişi Talat Atilla ismini araştırıyor. Türkiye'nin konuştuğu iddiayı ortaya attığı söylenen Talat Atilla'ya dair bilgileri sizler için derledik. İşte Talat Atilla ile ilgili bilgiler...
TALAT ATİLLA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Ankara'da dünyaya geldi. 1988 yılında gazeteciliğe ilk adımını attı. O dönemlerin önde gelen gazetelerinden birisi olan Anavatan Gazetesinde yazmaya başladı. Yine o dönemlerde İlk Haber gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Sonrasında Ulus gazetesinde istihbarat şefliği görevlerinde bulundu. Günaydın Gazetesi, Son Havadis Gazetesi çalıştığı gazetelerdendir.
28 Nisan 2019 tarihinde Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşen 3.Ulusal Palandöken Ödül Töreninde "Yılın Siyaset Yazarı" ödülüne layık görülmüştür. RADEV tarafından Yılın Gazetecisi ödülünü almıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a tazminat ödemek için evini satması hakkında yaptığı haber ile 2018 Aralık ayında "Özel Haber" ödülünü aldı.
Talat Atilla 2002 yılında www.turktime.com adlı haber sitesini kurdu. İmtiyaz sahibi olduğu haber kanalının yanı sıra www.internetoku.com adlı haber sitesinin de imtiyaz sahibidir.
Talat Atilla 51 yaşındadır.
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