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Çanakkale Ayvacık'ta 46'sı çocuk 83 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
BÖYLE YAKALANDILAR!

'nin ilçesinden lastik botla 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan uyruklu 83 kaçak, ekipleri tarafından yakalandı.

Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Komutanlığı ekipleri, ilçesi Kadırga Burnu açıklarında düzenledikleri iki ayrı operasyonda lastik botlar içinde uyruklu 83 kaçak göçmeni yakaladı.

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