Çanakkale Ayvacık'ta 46'sı çocuk 83 kaçak göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 83 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında düzenledikleri iki ayrı operasyonda lastik botlar içinde Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmeni yakaladı.
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