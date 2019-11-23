Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde İstanbul başta olmak üzere birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini paylaşırken; Batı bölgeleri için gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekti. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için yağmur uyarısında bulunuldu. MGM ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmasını da istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MGM; İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağışın altını çizerken, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çekti. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Uşak, Manisa, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 6°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 5°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
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