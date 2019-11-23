Denizli'de cinsel istismar suçlusu elleri kelepçeli firar etti
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
Denizli'nin Honaz ilçesinde, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak polis tarafından teslim edilmek üzere cezaevine getirilen 23 yaşındaki Tarık Gündem isimli şahıs, görevlilere teslim edildiği sırada açık bulduğu kapıdan kelepçeli olarak firar etti.
Dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, cinsel istismar suçundan polis tarafından gözaltına alınan Tarık Gündem, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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