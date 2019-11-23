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Denizli'de cinsel istismar suçlusu elleri kelepçeli firar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
KELEPÇELİ FİRAR! BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

'nin Honaz ilçesinde, '' suçundan tutuklanarak polis tarafından teslim edilmek üzere cezaevine getirilen 23 yaşındaki isimli şahıs, görevlilere teslim edildiği sırada açık bulduğu kapıdan kelepçeli olarak firar etti.

Dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, suçundan polis tarafından gözaltına alınan , sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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