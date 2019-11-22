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THY'nin uçağı Odessa Havalimanı'nda pist dışına çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2019
THY'NİN UÇAĞI PİST DIŞINA ÇIKTI

Türk Hava Yolları () uçağının, 'na inişi sonrasında pist dışına çıktığı bildirildi. THY, yaptığı açıklamada, konu ile ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtti.

'den yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul-Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir." denildi.

Açıklamada, konu ile ilgili araştırmaların sürdüğü belirtildi.

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