22 Kasım 2019, Cuma
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Aydın'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2019
AYDIN'DA 55 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında düzenlenen iki ayrı operasyonda, 33 Somali, 19 Suriye ve 3 uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Kasım 2019 tarihinde saat 02.25 ve 07.25'te, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında görevli ekipleri tarafından tespit edilen hareketli 2 ayrı lastik botu, durduran ekipler içerisindeki 33 Somali, 19 Suriye ve 3 uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen (22 erkek, 17 kadın, 16 çocuk) yakalandı.

Lastik botlardaki 55 kaçak göçmen güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldıktan sonra, işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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