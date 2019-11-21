Bekçilerin görevleri nelerdir? Bekçiler kimlik sorabilir mi? İşte son açıklama…

Bekçiler kimlik sorabilir mi? Bekçilerin görevleri hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü’nden geldi. Asliye Ceza Mahkemesi’nde verilen karara ilişkin yapılan açıklamanın ardından bekçiler kimlik sorabilir mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, bekçilerin görevleri nelerdir? İşte yapılan son açıklama!

Bekçiler kimlik sorabilir mi? Bekçilerin görevleri nelerdir? Bekçilerin kimlik sorma yetkisine ilişkin yapılan tartışmalara yönelik yeni açıklama yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı internet sitelerine yansıyan İzmir'de 9 Mayıs 2018'de olay ve 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Peki, bekçiler kimlik sorabilir mi? İşte, bekçilerin kimlik sorma yetkisine ilişkin merak edilenler!

EGM'DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı haberlere yansıyan İzmir'de 9 Mayıs 2018'de olay ve 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kararın sadece tek olayla ilgili olduğu belirtilerek, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yönetmeliği'nin 16'ıncı maddesindeki hükme göre bekçilerin şüpheli şahıslara kimlik sorma yetkileri mevcuttur denildi.