Cemile Ertürkoğlu'nu boğazını keserek öldüren kocadan mahkemede şoke eden sözler
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
Mersin'de, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Ertürkoğlu'nu boğazını keserek öldüren Mustafa Ertürkoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Zanlının, eşini öldürdüğünü ve sonrasında kıyma makinesine atarak parçaladığını söylediği anlarda duruşma salonu buz kesti.
Olay, geçtiğimiz yıl 28 Kasım'da merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Tarsus ilçesinde vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın kuzeni Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı.
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