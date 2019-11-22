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Cemile Ertürkoğlu'nu boğazını keserek öldüren kocadan mahkemede şoke eden sözler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
KANINIZ DONACAK! MAHKEMEDE ŞOK SÖZLER

Mersin'de, boşanma aşamasındaki eşi 'nu boğazını keserek öldüren 'nun yargılanmasına başlandı. Zanlının, eşini öldürdüğünü ve sonrasında kıyma makinesine atarak parçaladığını söylediği anlarda duruşma salonu buz kesti.

Olay, geçtiğimiz yıl 28 Kasım'da merkez ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Tarsus ilçesinde vahşice öldürülen 'ın kuzeni , boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı.

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