Hereke halısı özelliği nedir? Yerli ve milli Hereke halısı nedir?

Hereke halısı nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü sırasında hediye edilen Hereke halısı özelliği merak ediliyor. Erdoğan tarafından yerli ve milli olarak adlandırılan Hereke halısının dokunurken her ilmeğinde el işçili��i bulunmaktadır. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe dayanan Hereke halısı dünyanın en sağlam halılarından birisi olarak kabul edilmektedir. İşte, Hereke halısı hakkında merak edilenler…

Hereke halısı nedir? Hereke halısı özelliği nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilmesinin ardından gündeme gelen Hereke halısı özelliği araştırılıyor. Vatandaşlar Hereke halısı nedir sorusuna yanıt arıyor. Erdoğan'ın Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını kabulü sırasında belirtiği yerli ve milli halı Hereke halısının özellikleri!

HEREKE HALISI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hereke Halısı'nı diğer halılardan ayıran ve özel kılan pek çok özellik var. Bu özellikleri ise, çift düğüm tekniği kullanılması, biri ince biri kalın çift atkı tekniği ile örülüyor olması ve kesiminin el makası ile yapılıyor olması şeklinde sıralayabiliriz. Ama en önemli özelliği yüzde yüz el yapımı olmasıdır. Yapımı yıllar alabilir. Dünyanın en ince ve en sağlam halısıdır. Uzun ömürlüdür, nesilden nesile miras bırakılabilir değerdedir. Kullanılan ham madde doğaldır, alerji yapmaz, sağlıklıdır. Hereke Halısı'nda kullanılan ipek ve yün birinci sınıftır.

Hereke Halısı üzerindeki desenler, Osmanlı döneminin en ünlü desinatörleri tarafından çizilmiş ve artık tüm dünyaca bilinen ünlü Osmanlı desenleridir. Ayrıca kişiye özel üretim yapabiliyoruz ve butik çalışmalar olduğu için kişi halısında hangi motifi görmek isterse onu da dokuyabiliyoruz. İsteğe göre Bu bir portre de olabiliyor… Ayrıca istenilen ölçüde halı dokuyabiliyoruz. Önemli olan sipariş veren kişinin zamanının olması.

Hereke özel bir marka olduğu için, orijinal üretilebilinen halının binlerce katı oranında taklidi yapılıyor. Orijinali yılda 10 bin adet üretiliyorsa taklidi yılda belki milyon adet üretiliyordur. Çin ile beraberinde İran, Afganistan, Hindistan'da makine üretimi ile Hereke Halısının taklitleri yapılıyor. Bu halıların Hereke ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

YAPIMI YILLAR SÜRÜYOR

Hereke halının üretimi 1 ya da 2 ayda bitmiyor. En küçük halının üretimi 6 ay sürebiliyor, bazen bu süre 5-6 yılı bulabiliyor. Hereke halılar için ürün boyutuna göre dokumacı çalışıyor. Boyut arttıkça dokumacı sayısı da artıyor. 6 metre karelik bir halıyı 2 dokumacı dokurken, 20 metrekarelik bir halıyı 5 dokumacı dokuyabiliyor.