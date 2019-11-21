21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Kayseri'de önemli keşif! Bin 300 metre uzunluğunda yer altı şehri bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
O İLİMİZDE ÖNEMLİ KEŞİF! BİN 300 METRE UZUNLUĞUNDA...

Büyükşehir Belediye Başkanı , kentte bin 300 metre uzunluğunda yeni bir yer altı şehri bulunduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 'nde araştırmalar yapan Obruk Mağara Araştırma Grubu'ndan Ali Yamaç, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve öğretim görevlisi Bilgin Yazlık, Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Heyettekilerden bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'ne çok önem verdiklerini belirtti.

Bir ayağı Büyük Bürüngüz Mahallesi'nde olan vadide büyük bir yer altı şehri keşfedildiğini belirten Büyükkılıç, "Bin 300 metre uzunluğundaki yer altı şehrinin 26 farklı kapıdan birbirine geçişi var. Gerekli temizlik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandığında Kayseri için önemli bir değer daha ortaya çıkacak." dedi.

Büyükkılıç, bu önemli çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN